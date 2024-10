Sono in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto la notte del 31 agosto a Bono, dove un cane sordo e cieco sarebbe stato massacrato di botte da un gruppo di ragazzini per poi morire ieri, martedì 3 settembre.

Un episodio terribile e crudele portato alla luce in seguito alla denuncia di una ragazza sui social. “La notte del 31 agosto, a Bono, durante i festeggiamenti di San Raimondo, Alex, un cane sordo e cieco è stato massacrato di botte da un gruppo di ragazzini per poi morire oggi, 3 Settembre, dopo tutti questi giorni di agonia. Un cane debole e vecchio, che non disturbava nessuno, picchiato per divertimento sotto gli occhi indifferenti di molte persone che non si son degnate di aiutarlo”.

Sull’accaduto è intervenuto il sindaco del paese, Michele Solinas che ha spiegato: “Sin dal primo momento ci siamo messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria affinché se i fatti come narrati corrispondessero al vero i responsabili possano essere perseguiti nelle sedi opportune. Maltrattare un animale oltre ad essere in azione deplorevole e incommentabile è un reato ai sensi del Codice Penale”.

Il primo cittadino ha poi aggiunto: “Non conosco i fatti, e per questo non esprimo giudizi affrettati. Ma se veramente questo povero cane cieco e sordo è stato brutalmente picchiato fino alla morte l’unica domanda che mi pongo è perché? Quale colpa aveva questo povero animale se non quella di essersi trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato? Certo che nessuna pena potrà mai essere idonea a reprimere la malvagità che alberga nel cuore di alcuni uomini. Buon ponte cucciolo”.