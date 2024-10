Intervento della squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Bono questa mattina, verso le 6:30, sulla SP10 in direzione Bultei, per un incidente stradale .

Per cause in corso di accertamento, un'auto è uscita di strada, si è ribaltata per poi finire la corsa contro un albero.

All'arrivo dei soccorsi il conducente non era all'interno della vettura. La squadra dei pompieri ha messo in sicurezza la macchina, mentre le Forze dell'ordine cercavano di contattare il conducente.

Sul posto erano presenti gli operatori del 118 ei Carabinieri per i rilievi di rito.

