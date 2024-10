Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17:30, i Vigili del Fuoco di Oristano sono intervenuti a Sedilo per l'esplosione di una bombola gpl in un appartamento.

Inviata immediatamente sul posto, la squadra del distaccamento di Abbasanta ha provveduto alle verifiche del caso e alla messa in sicurezza dello scenario.

La violenta deflagrazione, verificatasi per cause in via di accertamento, ha provocato danni ingenti ma fortunatamente non ha causato vittime né feriti.

Gli abitanti dell’appartamento, di proprietà dell’AREA, sono stati evacuati. Sul posto anche le forze dell’ordine per quanto di loro competenza.