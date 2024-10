L'Ucraina rispetterà 5 regole nell'uso delle bombe a grappolo, tra cui il principio che non possono essere utilizzate nelle città e sul territorio russo. Il ministro della Difesa ucraino, Olexsii Reznikov, risponde così in un lungo e circostanziato tweet alle polemiche sulla fornitura americana di queste armi, vietate in molti paesi. "Fin dall'inizio dell'invasione - spiega - i russi hanno lanciato bombe a grappolo sulle nostre città, a noi servono per vincere più in fretta, risparmiando così vite dei nostri soldati e civili. E ci siamo impegnati a rispettare 5 regole nel loro uso in guerra".

Dopo aver ribadito il diritto dell'Ucraina all'autodifesa, Reznikov sottolinea che la Russia "ha usato indiscriminatamente bombe a grappolo fin dal primo giorno dell'invasione su larga scala non provocata. Nel febbraio-marzo 2022, Kharkiv, seconda città ucraina con un milione di abitanti, è stata incessantemente bombardata con bombe a grappolo russe". "La nostra posizione è semplice, dobbiamo liberare i nostri territori temporaneamente occupati e salvare le vite della nostra gente... Più perdite infliggiamo ai nostri nemici, più vite ucraine salveremo", sottolinea Reznikov, spiegando di aver garantito a tutti i partner che Kiev rispetterà 5 regole nell'uso delle bombe a grappolo.

1) L'Ucraina le userà solo per liberare suoi territori e non "sul territorio russo ufficialmente riconosciuto"; 2) Le bombe a grappolo non verranno usate in aree urbane, ma solo "per sfondare le linee nemiche con un rischio minimo per la vita dei nostri soldati"; 3) Kiev terrà un registro dei luoghi dove userà queste bombe; 4) Tali aree saranno prioritarie nelle operazioni di sminamento una volta liberate, per evitare il rischio di proiettili inesplosi; 5) Riferiremo ai nostri partner sull'uso di queste munizioni.

Oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden per il nuovo pacchetto di aiuti militari dal valore di 800 milioni di dollari che comprendono anche le munizioni a grappolo. ''Un tempestivo, ampio e necessario pacchetto di aiuti alla difesa dagli Stati Uniti. Siamo grati al popolo americano e al presidente Jo Biden per i passi decisivi che avvicinino l'Ucraina alla vittoria sul nemico e la democrazia alla vittoria sulla dittatura'', ha scritto Zelensky, secondo il quale "l'aumento delle capacità di difesa dell'Ucraina fornirà nuovi strumenti per liberare la nostra terra e per rendere la pace più vicina'.