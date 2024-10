Basta poco per essere sommersi dal “diluvio”, una bomba d’acqua che nella tarda mattinata odierna ha letteralmente messo a mollo i residenti e creato disagi agli automobilisti. La scena si ripete ormai da tanti anni e chi abita a Pirri, soprattutto nella zona di piazza Italia, questo lo sa benissimo.

Dopo mezzora di orologio di pioggia battente, questo è il risultato: a nulla sono valsi per ora gli interventi “risolutori” messi in campo dalle precedenti amministrazioni comunali.

Per ora, stivali in gomma o canoe per chi deve transitare a piedi, oppure ci si arma di un bel po di pazienza. Passato l’acquazzone, torna il sereno.

VIDEO