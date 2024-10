Sono più di 40 gli interventi effettuati ieri dal personale del Comando dei Vigili del Fuoco di Nuoro a seguito della bomba d’acqua che dal pomeriggio ha colpito Bosa e che ha causato l’allagamento di numerose strade.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con ben sette squadre sul posto, alcune in assetto Fluviale Alluvionale con attrezzature specifiche come idrovore per permettere lo svuotamento di locali cantinati allagati. Presso il Comune è stato aperto il COC per la gestione dell’emergenza dove era presente il funzionario di guardia giunto sul posto da Nuoro e il Comandante Provinciale che ha coordinato le operazioni dalla Sala Operativa Provinciale.

Sul posto grazie al supporto della Direzione Regionale per la Sardegna dei Vigili del Fuoco sono poi arrivate anche le squadre dei Distaccamenti di Cuglieri, Bono e Abbasanta. La situazione è migliorata in serata, anche se restano da soddisfare decine di richieste di interventi per prosciugamenti locali.