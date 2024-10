Era nell’aria, qualche testa doveva cadere. E, infatti, così è avvenuto. Il ministro degli Esteri Giulio Terzi ha rassegnato le dimissioni al termine del suo intervento alla Camera sulla vicenda dei due marò in India. Ha lasciato non senza polemiche nei confronti del Presidente del Consiglio, responsabile della decisione, da lui non condivisa, di far rientrare a Nuova Delhi i militari Massimiliano Latorre e Salvatore Girona. Chi non si dimette, invece, è il ministro della Difesa Giampaolo Di Paola, che ha preso le distanze dal collega Terzi: «Troppo facile lasciare ora. Ammetto di non esserci riuscito, ma non abbandono la nave, non lascio soli Savatore e Massimiliano». Domani sarà la volta del Presidente del Consiglio, Mario Monti, alla Camera: riferirà sull’intera vicenda. E’ vero che tutto il Governo è dimissionario, semmai è giunta l’ora del redde rationem per le responsabilità di tutti attori (quelli tecnico-politici) in campo. In un momento così travagliato per il nostro Paese, di questo finale poco decoroso, che purtroppo lascia un’eredità difficile e ancora tutta da risolvere, l’Italia non aveva proprio bisogno.

Roberto Tangianu