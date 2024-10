Cresce l’allarme tra i padroni dei cani nel Comune di Ossi (SS), dove sono stati ritrovati dei bocconi avvelenati. Alcuni animali, secondo quanto riportato dal sindaco Pasquale Lubinu, sarebbero morti.

"Ho ricevuto una segnalazione circa la presenza di bocconi di carne avvelenata nel rione Litterai, nel caso specifico delle foto che pubblico, in Via Muros. Mi segnalano anche che qualche cane è già morto avvelenato. Raccomando pertanto la massima attenzione ai padroni di cani. Domani mattina valuterò una denuncia contro ignoti per questo reato", ha dichiarato il primo cittadino di Ossi.