L'atmosfera è quella di un laboratorio in cui si creano delle opere coi fiori. Sono loro, Blumen in tedesco, i protagonisti di questa piece.

Sono loro, con tutte le attenzioni che richiedono, a condizionare la vita di un uomo e una donna sulla soglia della maturità.

Gelosie, piccole schermaglie, ricordi di una storia come tante, l'amore di ieri e l'amore di oggi. E' quello che verrà? Questo e altro si potrà gustare grazie alle interpretazioni di Luigi Tontoranelli e Miana Merisi, in scena al Teatro Massimo in uno spettacolo diretto da Maria Assunta Calvisi.