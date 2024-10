Ieri mattina i “Falchi” della Squadra Mobile della Questura di Cagliari hanno arrestato un 53enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Da diverso tempo gli Investigatori avevano assunto informazioni in merito ad un’attività di spaccio condotta da un uomo di 53enne, il quale aveva come base per lo scambio della sostanza stupefacente la propria abitazione nel comune di Villa d‘Orri.

Il blitz è scattato alle prime del mattino di ieri quando gli Investigatori, insieme alle Unità Cinofili della Questura di Oristano, hanno fatto ingresso in casa dell’uomo rinvenendo, nascosti in vari mobili della camera da letto, circa 10 grammi di marjuana, 5 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e tutto il materiale atto al confezionamento della droga.

L’uomo, già noto per aver avuto in passato diverse condanne per fatti analoghi, è stato arrestato e ora è in attesa dell’udienza direttissima prevista per oggi.