Paura questa mattina nel centro abitato di Bitti, dove intorno alle 12:15, per cause in fase di accertamento da parte dei Carabinieri della stazione di Lula, un’auto di una società di servizi di posta è uscita di strada e dopo un volo di alcuni metri ha concluso la propria corsa impattando in una strada sottostante a quella di marcia.

Il conducente e unica persona coinvolta è stata presa in consegna dal personale sanitario del 118 e trasferito per ulteriori accertamenti all'ospedale di Nuoro.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco 1A della sede Centrale che ha messo in sicurezza del veicolo, alimentato elettricamente. Gli operatori, infatti, come da loro sottolineato, hanno dovuto prestare particolare attenzione per i rischi dovuti al pericolo di gravi danni (folgorazione) dovuti alla presenza di batterie ad alto voltaggio, che hanno subito, nel sinistro, un probabile urto meccanico.