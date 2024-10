Locorotondo, in provincia di Bari, tira un respiro di sollievo dopo un intero pomeriggio di angoscia e preoccupazione per la sparizione di un bimbo di neanche 2 anni (li compirà il prossimo mese).

Il piccolo, come riporta TgCom 24, è scomparso attorno alle 11:00 di questa mattina da casa, situata in una zona rurale. Secondo le ricostruzioni, stava giocando tranquillamente fuori dall’abitazione quando la mamma, che ha altri 3 figli, l'ha perso di vista e ha quindi immediatamente fatto scattare l’allarme.

Per le ricerche si sono mobilitate forze dell’ordine e l’intera comunità, in campo anche cinofili e un elicottero finché il piccolo non è stato ritrovato dopo diverse ore, fortunatamente sano e salvo, a circa 5 km da casa ed è stato portato in ospedale per accertamenti.