Il piccolo Marcus, di appena 2 anni e mezzo, morto a Livorno lo scorso 17 agosto, non era caduto dallo scivolo. Secondo i Pm, come riporta Leggo, il piccolo è stato ucciso dalla mamma, una donna cubana di 38 anni, arrestata per omicidio premeditato.

Madre e figlio erano in vacanza a Livorno senza il padre, italiano, del piccolo, quando alle 5 della mattina del 17 agosto, la donna allertò il 118, parlando di un malore del bimbo. Nonostante le disperate manovre di rianimazione, purtroppo per il piccolo Marcus non c’è stato nulla da fare e una volta arrivato in pronto soccorso ne è stato constatato il decesso.

Ma le indagini da parte della Squadra mobile di Livorno, coordinata dalla Procura, sono partite immediatamente. È stata disposta l'autopsia sul corpo del bimbo e sono stati avviati tutti gli accertamenti per chiarire se si sia trattato di un malore o se la morte sia stata causata da altri fattori. Inizialmente pareva che il bimbo nel pomeriggio precedente fosse caduto da uno scivolo mentre giocava e che questa caduta gli avesse provocato nella notte il malore fatale.

E invece per gli investigatori non è andata così. Secondo la Squadra mobile la donna ha ucciso il proprio figlio volontariamente. Il bimbo, sempre quanto riporta Leggo, riportava infatti politraumi in diverse parti del corpo.