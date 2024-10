La Procura di Cagliari ha aperto un’inchiesta sulla morte di Antonij, il bimbo di 3 anni e mezzo annegato in una piscina che si trovava nel giardino di una villetta a Quartu Sant’Elena in cui il padre, un pastore ortodosso ucraino, aveva officiato un matrimonio. La piscina è stata sequestrata in attesa di ulteriori accertamenti e nelle prossime ore il pm Marco Cocco dovrebbe affidare l'incarico al medico legale per eseguire l’autopsia sul corpo del piccolo.