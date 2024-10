Drammatico episodio presso in una scuola nel Barese, l'istituto comprensivo Cianciotta di Bitetto. Un bidello di 61 anni, dopo aver litigato con una collega, aggredendola e ferendola con un corpo contundente, questa mattina, intorno alle 7.50, si è lanciato dal tetto dell'istituto, morendo.

La collega aggredita è stata ricoverata all'ospedale Di Venere di Carbonara e, a quanto si apprende, non è in pericolo di vita. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri di Modugno. Non sono noti, al momento, i motivi della violenta lite. Confermato invece da più fonti che il bidello si è suicidato.

"Siamo tutti molto scossi - ha commentato la sindaca di Bitetto, Fiorenza Pascazio - , per fortuna la collaboratrice scolastica aggredita non rischia la vita e, soprattutto, i bambini non hanno visto niente, perché nella scuola non c'era ancora nessuno".