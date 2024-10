Tobias Sartorius sconta dieci anni nel penitenziario di Rockenberg per il duplice omicidio di due studentesse, delle quali non si sono mai ritrovati i corpi. Il reinserimento in società non è mai facile per chi esce di prigione, ma ancor più difficoltoso lo è per chi risiede ad Altenhain, piccolo borgo fra i monti del Taunus nella Germania centrale.

Il ritorno al villaggio natale si rivela per Tobias subito un inferno ben peggiore di quello sofferto in prigione. Tutto è cambiato e quello che trova sono solo le macerie della sua vita così come la ricordava a vent’anni. Ma gli anni di prigionia, il lungo tempo per riflettere e il dolore patito lo hanno reso forte e deciso a ricostruire un’esistenza degna di questo nome, per se e la sua famiglia, non in qualunque posto… ad Altenhain dove l’incubo è iniziato.

Purtroppo, la scoperta di uno scheletro e la sparizione di un’altra ragazza annientano del tutto le speranze e le illusioni del giovane Sartorius di riprendere le redini della sua vita. Quali segreti e oscure verità minacciano, dunque, di affiorare?

In una cornice che ha gli elementi tipici del piccolo borgo, solo in apparenza mortalmente noioso, e in un ristretto lasso temporale di circa venti giorni, si ambienta la storia di Tobias, Stefanie, Laura e di tutti gli altri, perché il vero protagonista della vicenda è Altenhain un idilliaco paesino fra le montagne in cui tutti si conoscono e sanno tutto di tutti e in cui vivono mostri spietati e brutali nascosti dietro una facciata ben costruita di conformismo ed ipocrisia. La loro peculiarità più sconvolgente è di essere persone normali che, fino al momento del crimine, hanno condotto esistenze del tutto simili alle nostre.

Nele Neuhaus ci accompagna in un viaggio negli abissi dell’animo umano, mettendo in luce gli angoli bui in cui si annida la cattiveria, priva di ogni motivazione scatenante proprio perché insita e latente nei profondi recessi umani. L’autrice, nata in Germania, è ormai un’affermata scrittrice e “Biancaneve deve morire” è stato un successo straordinario in vetta per molti mesi nella classifica dei best seller. Vive con il suo compagno e il loro cane nel Taunus e ama molto il genere thriller, sua la frase “Ogni uomo è come la luna. Ha un lato oscuro che mostra a chiunque”.

Daniela Angius