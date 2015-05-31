ELEZIONI COMUNALI 31 MAGGIO 2015

BESSUDE

SINDACO ELETTO: ROBERTO MARRAS

ABITANTI: 423  ELETTORI: 368

CANDIDATI PARTITI VOTI %
ROBERTO MARRAS 

LISTA CIVICA "PROGETTO BESSUDE" 

 197 100%

 

 

Schede bianche: 8

Schede nulle: 15