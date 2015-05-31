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ELEZIONI COMUNALI 31 MAGGIO 2015
BESSUDE
SINDACO ELETTO: ROBERTO MARRAS
ABITANTI: 423 ELETTORI: 368
|CANDIDATI
|PARTITI
|VOTI
|%
|ROBERTO MARRAS
|
LISTA CIVICA "PROGETTO BESSUDE"
|197
|100%
Schede bianche: 8
Schede nulle: 15
SPECIALE ELZIONI COMUNALI 2015. BESSUDE - TUTTI I RISULTATI DELLE VOTAZIONI
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ELEZIONI COMUNALI 31 MAGGIO 2015
BESSUDE
SINDACO ELETTO: ROBERTO MARRAS
ABITANTI: 423 ELETTORI: 368
|CANDIDATI
|PARTITI
|VOTI
|%
|ROBERTO MARRAS
|
LISTA CIVICA "PROGETTO BESSUDE"
|197
|100%
Schede bianche: 8
Schede nulle: 15