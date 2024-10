(Adnkronos) - Fugge dal Pronto Soccorso con l’ambulanza per tornare a casa, ma viene subito bloccata dai carabinieri, che la denunciano.

E' successo a Treviglio, in provincia di Bergamo, ieri notte: i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno denunciato per il reato di furto aggravato una 23enne, di Verdello, che poco prima aveva rubato un’ambulanza della Croce Rossa in sosta al Pronto Soccorso dell’ospedale, giustificandosi con l'impossibilità di chiamare un taxi.

La donna è salita a bordo dell'ambulanza vedendo le chiavi inserite nel cruscotto. Il personale sanitario ha subito allertato il 112 per segnalare l’accaduto e i carabinieri hanno intercettato il veicolo, avvalendosi anche del sistema di tracciamento gps di cui è dotata l’ambulanza.

Dagli accertamenti, è emerso che la stessa persona nel pomeriggio aveva litigato con i vicini per futili motivi, rompendo loro il parabrezza dell’auto con un bastone e rendendo necessario l’intervento dei carabinieri per riportarla alla calma. La donna dovrà rispondere del reato di furto aggravato, perché commesso ai danni di un veicolo utilizzato per il soccorso pubblico d’urgenza.