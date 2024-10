"Perché non c'è la mafia in Sardegna? Perché tre sardi hanno tre opinioni diverse sulla mafia. Sono gli effetti che vediamo di una politica da 20 anni sbagliata. Perché prima si pensa alla pecora e poi ai pastori. E’ un'autonomia che non ha più senso.

La democrazia e la politica si stanno decentrando, ma non sanno cosa succede nella periferia. Forse non siamo all'altezza, forse siamo principianti come dicono. Il movimento è nato per dare uno strumento ai cittadini anche con Russeau".

Sono queste le parole di Beppe Grillo nel suo spettacolo a Catania.