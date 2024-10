“Sopravvissuto all’ingiustizia” è il titolo della settima serata della Pastorale del Turismo, manifestazione estiva ideata e organizzata dalle Diocesi di Lanusei e Nuoro.

Il protagonista di mercoledì 21 agosto sarà Beniamino Zuncheddu, condannato all’ergastolo per la strage del Sinnai dell’8 gennaio 1991, assolto al termine di un processo di revisione, dopo quasi 33 anni di carcere. Al suo fianco Irene Testa, garante regionale delle persone private della libertà personale per la Sardegna, e l’avvocato di Zuncheddu, Mauro Trogu.

L’appuntamento è alle ore 21:30 nell’Area Fraterna de La Caletta di Siniscola. L’ingresso è libero e in diretta su Sardegna Live (sul sito www.sardegnalive.net, canale YouTube e Facebook) per consentire a tutte le persone che lo desiderano di non perdersi nemmeno una serata.

Dalle ore 21 il significativo il momento introduttivo di cordialità e condivisione legato all’accoglienza, curato ogni sera da una comunità delle diocesi. Mercoledì 21 agosto sarà la volta di Torpè.

La serata si aprirà con il cortometraggio Camineras, a cura di Vincenzo Ligios, Silvia Cristofalo presenta “Silenzio vivo”. A salire sul palco, saranno poi Beniamino Zuncheddu, Irene Testa e Mauro Trogu, in un confronto-dialogo. Modera don Sergio Massironi. Gli intermezzi musicali sono affidati a Gianpriamo Incollu.