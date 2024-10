C'è anche il cardinale Angelo Becciu al Concistoro. Becciu, che è stato invitato dal Papa ed è imputato nel processo in Vaticano per lo scandalo finanziario del Palazzo londinese, è seduto in prima fila lato destro della Basilica vaticana.

"E' un cardinale sardo anche se vive da molti anni a Roma, ci conosciamo da tanti anni e la sua presenza sarà un motivo di serenità per lui ma anche una gioia che possa essere in mezzo a noi, segno che le difficoltà che ha incontrato si chiariranno".

Queste le parole in precedenza di monsignor Arrigo Miglio, arcivescovo emerito di Cagliari, entrato oggi a far parte del Collegio dei cardinali in occasione del Concistoro convocato dal Pontefice. "Lo accoglieremo come lo abbiamo sempre accolto e come ci accogliamo tra noi", aveva aggiunto.