Un piccolo paradiso ai piedi del Gennargentu, una foresta di antiche e maestose querce, dove tutto tace, dove regna il silenzio o la voce del solo vento che soffia tra gli alberi.

Cinghiali, volpi e animali allo stato brado fanno da padroni rendendo questo luogo incantato, un angolo di Sardegna autentica.

Tutto si è fermato tranne lo scorrere delle acque provenienti dalle alte cime che con una forza primordiale si fanno strada tra le rocce per poi fermarsi in ampie piscine naturali modificandone dimensione e forma quando arrivano le grandi piogge o lo sciogliersi delle nevi.

Ci troviamo a Bau Mela nel territorio di Villagrande Strisaili, un oasi situata nella vecchia SS 389 Lanusei- Nuoro a circa 10km da Villanova Strisaili, vicino alla vecchia diga Enel costruita intorno agli anni '40 proprio in questo luogo per la grande abbondanza d'acqua.

Si percorre per circa 700mt la strada asfaltata immersa nel bosco, e si prosegue a piedi per circa 300m, passando per sentieri impervi, per poi ammirare dall'alto le due cascate, quella superiore che scende nella piscina più grande e quella inferiore che si suddivide in piccole piscine facilmente accessibili.

Nei periodi estivi, nelle giornate calde con attrezzatura da trekking o scarpe comode e ammortizzanti è possibile scendere fino alla piscina più grande per poter fare il bagno o poter immortalare in modo ravvicinato la cascata superiore, un opera d'arte che ci regala la natura in questo luogo poco conosciuto ma infinitamente magico.

Poco più in alto si trova la casa di formazione giovanile "Regina Apostolorum" dove in alcuni periodi dell'anno proprio per la pace che avvolge questo luogo la curia organizza campi scuola o ritiri spirituali.