Cosa ci fanno Batman con la sua inseparabile Batmobile e gli Svalvolati Bikers Cagliari nuovamente insieme? Semplice, organizzano l’ennesima iniziativa per i piccoli del nosocomio Microcitemico di Cagliari. Sabato 28 e domenica 29 settembre al Centro Commerciale Le Vele, ci sarà una raccolta fondi dedicata al finanziamento della Pet Therapy.

“Se siete disposti a collaborare Vi aspettiamo nella nostra postazione dalle 9 alle 21 di sabato 28 e domenica 29 settembre alle Vele Millenium vicino al Mc Donald’s. Al nostro fianco ci sarà sempre Batman e la sua Batmobile e gli istruttori della Pet Therapy, con i nostri amici a quattro zampe”.

Da diversi anni Salvatore e gli amici “Svalvolati Bikers” sono dediti a promuovere manifestazioni di beneficenza per alleviare le sofferenze dei bambini che sono ricoverati alla Clinica Pediatrica di via Jenner. Come? Portando in corsia sorrisi, doni, personaggi ma soprattutto anche i quattro zampe tra i reparti e anche stavolta – dicono gli organizzatori – grazie al buon cuore dei sardi riusciremo in questo egregio intento sociale”.