"Da tempo dico che stiamo affrontando la pandemia con i tamponi e non con i vaccini perchè qualcuno pensa che la risposta al Covid sia fare il tampone per andare a fare Natale e Capodanno, pensando che diano una patente di sicurezza".

Sicurezza "che non c'è perchè il test rapido ha una sensibilità del 60%, il che significa che 4 su 10 che risultano negativi sono positivi lo stesso. Il tampone non è per niente sicuro. L'unica sicurezza che abbiamo è il vaccino, e come vediamo con Jovanotti, ti fai una forma di raffreddore rinforzato, un'influenza, dura 3-4 giorni, è una forma molto affrontabile per chi è vaccinato, cosa che non vale per chi non è vaccinato".

Così Matteo Bassetti, infettivologo dell'Ospedale San Martino di Genova.