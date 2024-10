Un 55enne di Barrali è stato denunciato dopo che ieri sera ha colpito alla testa con un bastone la compagna di 63 anni. La donna si trova ora ricoverata all'ospedale Brotzu dove i medici le hanno riscontrato ferite guaribili in 10 giorni.

Il 55enne diversi anni fa era stato già denunciato per lesioni. I carabinieri della Compagnia di Dolianova stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto. I due, da quanto si apprende, hanno discusso prima dentro casa e poi in giardino. L'uomo, in preda alla rabbia, avrebbe afferrato un bastone colpendo la compagna. La donna sarebbe anche caduta a terra, battendo la testa.