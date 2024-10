Il sottosegretario ai Beni Culturali, Francesca Barracciu, ha fatto sapere ieri che uno dei Giganti di Monte Prama potrebbe essere esposto al Quirinale a Roma.

Ieri la Barracciu ha effettuato un sopralluogo nel sito del Sinis dove le statue dei guerrieri vennero alla luce quarant'anni fa. Oggi, i Giganti, sono custoditi nel Museo Nazionale di Cagliari e nel Museo Comunale di Cabras.

Pronta la risposta del deputato Mauro Pili. "Giganti al Quirinale? Non si toccano" ha detto il leader del partito Unidos "I Giganti devono restare uniti e nessuno li deve dividere, non ci fanno niente al Quirinale. Siamo dinnanzi ad un governo che cerca in tutti i modi di vendere fumo ma che sfugge ai problemi veri della cultura sarda".