Ivan Mameli trova la riconferma: è ancora lui il sindaco di Bari Sardo.

Trentasette anni, padre di due bimbi, imprenditore e docente di diritto, economia politica e politica economica, il primo cittadino ottiene 1.495 voti (62,72%).

Di contro, il suo sfidante, Anton Pinna si ferma a 889 preferenze (37,29%).

La scelta di candidarsi nuovamente come guida del paese si è rivelata vincente.

“Cinque anni fa abbiamo ereditato una situazione particolarmente critica – ha detto il sindaco ai nostri microfoni -. Le ammetto che i primi due anni di mandato son stati quelli più duri e poi, come se non bastasse è arrivato il covid. A sei mesi dalla scadenza del nostro mandato ho pensato seriamente di aver necessità di una pausa, ma la responsabilità che mi sentivo addosso e l'idea che alcuni obiettivi fondamentali potessero rimanere solo sulla carta per una mancanza di continuità non mi stava più facendo dormire la notte.”

Sui 5 anni di attività amministrativa appena terminata Mameli aveva spiegato: “Abbiamo lavorato come squadra dal primo all'ultimo giorno di mandato e questo ha fatto la differenza. Su alcuni punti del nostro mandato siamo andati oltre gli obiettivi stabiliti nel senso che abbiamo fatto di più di quanto ci eravamo prefissati con il programma di lavoro. Per altri punti programmatici invece, con molta onestà ci siamo resi conto che una volta entrati nel vivo della materia, occorreva più tempo di quello prefissato per arrivare all’obiettivo. Per esempio, sul PUC e sugli usi civici, nonostante il notevole passo in avanti, non siamo riusciti a chiudere. Anche se ora abbiamo tutta la possibilità di farlo avendo superato con successo la parte in cui occorreva più tempo”.

Elettori: 3.670 | Votanti: 2.420 (65,94%) Schede nulle: 14 Schede bianche: 22 Schede contestate: 0



