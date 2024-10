Dalle Br ai libri, passando (e ripassando) per la Barbagia, terra d’esilio, terra d’esiliati. È nella vecchia Cayenna dei brigatisti, che rimette piede l’ex brigatista Renato Curcio. Uno dei capi storici delle Brigate Rosse, considerato uno dei padri fondatori del movimento armato eversivo, assieme a Margherita Cagol (sua compagna, nata a Sardagna, frazione del comune di Trento, morta a Melazzo nel 1975), assieme a Mario Moretti e ad Alberto Franceschini. Editore e saggista, dopo 22 anni di carcere, Curcio sarà a Belvì, martedì 2 aprile, al Caffè letterario L’Edera, alle 18, per la rassegna Libros in buttega....

