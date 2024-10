I Carabinieri della Sezione di PG della Procura della Repubblica di Cagliari ei militari del Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Cagliari, con il supporto operativo dei Carabinieri della Compagnia di Quartu e dell'unità cinofila 'cashdog' dei Baschi Verdi delle fiamme Gialle del capoluogo sardo, hanno dato esecuzione questa mattina a Quartu Sant'Elena alla misura cautelare , richiesta dalla Procura della Repubblica di Cagliari ed emessa l'8 gennaio dal GIP del Tribunale di Cagliari, degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di un imprenditore locale per bancarotta fraudolenta e sottrazione di beni di una società , posta in liquidazione giudiziale dal Tribunale Fallimentare di Cagliari a causa di debiti accumulati per un ammontare di oltre 3 milioni di euro , di cui più di 1 milione ai danni dell'Erario.

Secondo quanto appurato nel corso delle indagini condotte in stretta collaborazione tra i Carabinieri della Sezione di PG ei Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, l'uomo avrebbe gestito la società per esclusivo interesse personale , realizzando la principale sottrazione di beni attraverso la vendita, tra il 2019 e il 2020, della proprietà di un'altra società che, recentemente, ha terminato i lavori di costruzione di un complesso immobiliare di lusso costituito da ville e appartamenti messi sul mercato al prezzo di svariate centinaia di migliaia di euro ciascuno.