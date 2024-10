Vicenza, 14 gen. (Adnkronos) - Un bambino di 9 anni è caduto da una seggiovia nel complesso sciistico delle Melette a Gallio, in provincia di Vicenza, precipitando su una strada sottostante.

Il bimbo, che ha riportato fratture alle gambe e al bacino, è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice rosso ma le sue condizioni non sono gravi.

Le indagini sono svolte dai carabinieri di Asiago. Da una prima ricostruzione sembra che il bambino fosse seduto accanto a un adulto, secondo le regole, ma sarebbe scivolato per cause accidentali.