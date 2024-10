Quattro anni di vita, un cucciolone di 36 Kg, lui è Gianluca, un bellissimo Labrador Retriever, color miele, che vive in simbiosi con il suo padrone, Filippo Montis, di Assemini.

Come da specifico pedigree, il Labrabor è di fatto un cane istintivamente scelto anche per le attività di salvamento in acqua, lui è un cane un po speciale: “All’inizio temeva di entrare e di bagnarsi – dice il suo proprietario – ora non vede l’ora di immergersi e di nuotare e seguire attentamente le lezioni impartite dal suo istruttore dell’Unità Cinofila di Salvataggio Nautico, Fabio Sarais, che addestra i cani proprio per uno scopo benefico, di utilità sociale anche in collaborazione con ad esempio la Guardia Costiera o altre realtà”.

Il cucciolone ha iniziato il corso specifico 2 settimane fa e ad aprile prossimo sosterrà la prova finale con gli esaminatori dell’Ucsn (Unità Cinofila Salvataggio nautico) e sarà brevettato e abilitato proprio per iniziative no profit, di volontariato per fare del bene alle persone in difficoltà, in questo caso in eventuali casi di annegamento in mare aperto. Ora godetevi questo bellissimo video di Gianluca.

VIDEO