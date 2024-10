Un'attenta riflessione su cinque nuclei problematici per la Sardegna: Lingua (e Scuola), Turismo, Industria, Basi militari, Ambiente.

La fa Bachisio Bandinu nel suo ulltimo libro Noi non sapevamo (Il Maestrale), saggio scritto in italiano e in sardo



NOI NON SAPEVAMO. Nois no ischiamus / Nosu no isciemus / No sapìami (Testo italiano e sardo logudorese/campidanese/gallurese). In ritardo nel leggere i segni dei tempi per fare scelte convenienti. Incapaci di valorizzare le proprie risorse che altri sfruttano a loro profitto. Basta osservare soltanto gli eventi decisivi degli ultimi cinquant’anni per fare una dolorosa constatazione: noi sardi non sapevamo! Non sapevamo che nel turismo il vero capitale non è tanto l’investimento finanziario quanto la qualità del bene ambientale. Noi non sapevamo quale lascito di inquinamento, malattie e disoccupazione avrebbe portato l’industrializzazione petrolchimica. Oggi, noi sappiamo quali scelte fare negli investimenti economici e culturali? Parrebbe proprio di no, dato che l’ambiente non viene visto come la risorsa fondamentale per la crescita della Sardegna. La sfida decisiva per la Sardegna oggi è la conoscenza, l’intelligenza delle scelte, la capacità di leggere la cifra del proprio tempo nel confronto con la globalità. È fondamentale innalzare i livelli dell’apprendimento-insegnamento scolastico e della formazione professionale: è tutta la società sarda che deve “andare a scuola” per poter fare scuola. Il nuovo libro di Bandinu indica questa e altre vie ragionando su cinque nuclei problematici: Lingua (e Scuola), Turismo, Industria, Basi militari, Ambiente.

Bachisio Bandinu è nato a Bitti nel ’39. Intellettuale, pubblicista e studioso di cultura popolare, dopo la laurea in Lettere si è diplomato in giornalismo e radio televisione presso la Scuola delle comunicazioni sociali dell'Università Cattolica di Milano. È stato collaboratore del Corriere della Sera e direttore de L'Unione Sarda. Fra i suoi numerosi libri, "Il re è un feticcio" (Rizzoli, 1976, con Gaspare Barbiellini Amidei), "Costa Smeralda" (Rizzoli, 1980), "Lettera a un giovane sardo" (Della Torre, 1996), "Il quinto moro. Soru e il sorismo" (Domus de Janas, 2007, con Salvatore Cubeddu); "Pro s’indipendèntzia" (in sardo e italiano; Il Maestrale, 2010).