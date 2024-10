Lo scorso 24 agosto a San Severo, un gruppetto di quattro o cinque adolescenti di 13-14 anni ha aggredito un ragazzino di 12 anni affetto da autismo e il fratellino di 11. Una vicenda che non è passata inosservata, e che il sindaco Francesco Miglio definisce "molto grave". Domani il primo cittadino incontrerà i due fratellini e i loro genitori.

"I miei due figli erano in bicicletta - racconta all'Ansa il padre del ragazzino autistico - e improvvisamente sono stati accerchiati da questo gruppo di bulli a bordo di monopattini, che hanno aggredito a schiaffi i miei figli. Al più piccolo hanno anche rotto gli occhiali. Non contenti hanno poi distrutto le loro biciclette".

Il giorno seguente all'aggressione l'uomo è andato in commissariato a sporgere denuncia. "Nessuno li ha aiutati - incalza il genitore - nonostante l'aggressione sia avvenuta in pieno centro". Il più piccolo dei due ha riportato una prognosi di 5 giorni, mentre il figlio autistico, spiega il padre "ora è terrorizzato. Urla di notte e ha paura a uscire e ad andare in giro. Siamo molto preoccupati".

Secondo alcune indiscrezioni la scena sarebbe stata ripresa dalle telecamere di sicurezza della zona. "E' terribile quanto accaduto - conclude il padre dei due ragazzini aggrediti - e che i più forti picchino i più deboli, incapaci di difendersi".