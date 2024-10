Non è morto, come comunicato in un primo momento dal Policlinico di Messina, ma è in gravissime condizioni, l'avvocato Mario Turrisi di 45 anni di Tusa. Lo fa sapere il Policlinico di Messina. L'uomo è ricoverato per una emorragia cerebrale ed è ricoverato nel reparto di Rianimazione. Ieri si era sentito male in seguito a una trombosi. Nei giorni scorsi aveva avuto somministrato il vaccino Astrazeneca. Ma dopo la somministrazione aveva iniziato a sentirsi male. Ieri il peggioramento improvviso.

La Procura di Patti (Messina) ha aperto un'inchiesta per accertare se ci sono delle correlazioni tra la somministrazione del vaccino e il decesso dell'avvocato.

Il caso è stato segnalato all'Aifa.