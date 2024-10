“Il mio cane abbaiava e i lampioni si accendevano e spegnevano”. Inizia così il racconto di una signora che si è rivolta al responsabile della sezione sarda del Centro Italiano Studi Ufologici, Antoniomaria Cuccu.

“Sembra un racconto da fantascienza, ma quello che è accaduto domenica notte a Sassari, in località Caniga, difficilmente verrà dimenticato da chi l'ha vissuto – spiega Cuccu -. Domenica notte una signora si era addormentata mentre guardava la televisione, verso le due e mezza era stata però svegliata dalla sua cagnetta che aveva iniziato ad abbaiare forte. La donna aveva poi notato che dalle persiane della sua portafinestra penetrava una forte luce, che si spegneva e riaccendeva”.

Il racconto prosegue: “La signora, quindi, usciva in giardino notando davanti a sé, in alto, nel buio della notte, un oggetto volante con quattro fari nella sua parte inferiore, mentre tutti i lampioni della zona facevano un forte rumore elettrico e si accendevano e spegnevano. A quel punto la signora rientrava in casa in fretta per prendere il telefonino e il fenomeno luminoso terminava improvvisamente. Anche la cagnetta non dava più segni di agitazione”.

Per il responsabile della sezione sarda del Centro Italiano Studi Ufologici “Questo è un interessante caso di incontro ravvicinato con interazione sull'animale ed effetti di natura elettromagnetica sull'illuminazione pubblica. La testimone ha notato un oggetto volante strutturato che emanava un'intensa luce, prima di scomparire improvvisamente”.

Cuccu, inoltre, fa sapere: “Un'altra persona ci ha confermato di aver notato lo strano effetto luminoso dei lampioni -. Nella stessa notte, un automobilista in transito sulla provinciale che collega Mogoro a Masullas, aveva visto un grosso oggetto sferico scendere verso il basso. Due testimonianze di eventi accaduti in due località differenti, al vaglio degli ufologi sardi, che poi riferiranno al Centro Italiano Studi Ufologici”.