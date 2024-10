Toccherà anche l'isola la nuova tournèe di Malika Ayane.

Due le date distribuite da SEM Organizzazione che porterà il “Naif tour 2015" l'8 dicembre a Cagliari (questa data è co organizzata in collaborazione con il Festival Rocce Rosse & Blues), la seconda proposta dalla SEM Organizzazione, è in programma il giorno dopo, mercoledì 9 dicembre al Nuovo Teatro Comunale di Sassari alle ore 21.

Per questi speciali appuntamenti ha preso il via da pochi giorni la prevendita dei biglietti. I ticket sono disponibili in tutta la Sardegna presso il Circuito Box Office (www.boxofficesardegna.it, Viale R. Margherita 43, Cagliari tel. 070 657428; e mail: info@boxofficesardegna.it.), invece solo per la zona di Sassari Messaggerie Sarde in Piazza Castello n. 11 telefono 079230028 e Le Ragazze Terribili via Tempio n. 65 telefono 0792822015.