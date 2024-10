Si è conclusa con successo la giornata dedicata alla donazione del sangue: le Fiamme gialle di Cagliari hanno risposto con una grande partecipazione all’appello dei centri trasfusionali dell’Isola organizzando una donazione straordinaria. La carenza di sangue infatti, è ancora a livelli di guardia.



Ieri, 13 settembre 2024, anno nel quale si celebra il 250° Anniversario di Fondazione della Guardia di Finanza, presso la Caserma “Fin. M.A.V.M. Efisio Satta”, sede del Comando Regionale Sardegna, i finanzieri hanno risposto alla campagna di sensibilizzazione alla donazione del sangue.

Questo gesto rappresenta un tributo tangibile che va oltre la missione istituzionale della Guardia di Finanza, abbracciando anche la solidarietà, il benessere e la salute dei concittadini.

La donazione riveste un’importanza cruciale, poiché la carenza endemica di sangue rappresenta una sfida critica per il sistema sanitario regionale. Tale carenza si aggrava ulteriormente durante la stagione estiva, periodo in cui l’afflusso turistico aumenta il fabbisogno di sangue, rendendo fondamentali iniziative come questa.

La raccolta ematica, realizzata mediante l’Autoemoteca dell’Associazione Volontari Italiani del Sangue della Sezione di Cagliari, rientra nelle iniziative contemplate dal “Protocollo di Intesa” tra il Comando Regionale della Guardia di Finanza e l’A.V.I.S. Sardegna, con il quale le Fiamme Gialle della Sardegna offrono il proprio concreto e fattivo contributo anche a quanti vedono la propria sopravvivenza legata alla disponibilità di sangue.

Il contributo del “Gruppo donatori Fiamme Gialle” nel corso del 2024 è stato superiore alle 100 sacche.



"Donare sangue è un atto di grande responsabilità sociale", ha dichiarato il Comandante Regionale, Generale di brigata Claudio Bolognese. "La Guardia di Finanza, che quest'anno celebra i suoi 250 anni dall’istituzione, non è solo impegnata nella difesa della legalità economico-finanziaria, ma si pone anche come punto di riferimento per la solidarietà e il supporto alla comunità. Questo evento dimostra quanto sia forte il legame tra i finanzieri e il territorio".