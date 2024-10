L'autunno ormai è iniziato da un pezzo, ma il caldo sembra non volere abbandonare la nostra Sardegna e, annidato nelle spiagge e nelle città, fa schizzare verso l'alto i termometri.

Ieri Cagliari era la città più calda d'Italia con 27 °C registrati dall'Areonauto Militare e la temperatura, a causa dell'umidità, è salita a 35 °C a Decimomannu e Capo Carbonara. Secondo il Servizio Agrometereologico regionale, la località più calda oggi è invece Domus de Maria con 29,7 °C, a seguire Oliena con 28 °C.

Caldo record dunque e, mentre novembre si fa sempre più vicino, le temperature non sembrano voler abbassare: nel week-end saranno ancora in tanti a cogliere l'occasione per fare un rilassante bagno fuori stagione.