VENERDI' 5 SETTEMBRE

ore 17.00 - Apertura delle corti.

ore 20.30 - Serata Musicale a cura delle giovani band del paese c/o Piazza del Rosario.

SABATO 6 SETTEMBRE

ore 10.00 - Apertura delle corti.

ore 10.45 - Inaugurazione della manifestazione e saluti dell’Amministrazione Comunale e della Proloco c/o sala convegni della Casa Protetta.

ore 11.00 - Convegno “L’olio: risorsa, trasparenza e qualità”. In collaborazione con l’agenzia Laore c/o sala convegni della Casa Protetta.

ore 15.00 - 1° edizione Torneo Calcio Femminile con la Torres giovanile, Rappresentativa Sarule, Orani Calcio, Santu Predu Nuoro.

ore 18.00 - Presentazione del volume fotografico “In Sarule” a cura di Antonella Vilia in collaborazione con Biblioteca della Sardegna c/o Casa Ladu.

ore 20.00 - Serata musicale con la cover band De Andrè “Intimi Racconti”. Durante la serata suoneranno anche i ragazzi di Sarule che durante l’anno hanno frequentato il corso di chitarra c/o Piazza del Rosario.

DOMENICA 7 SETTEMBRE

ore 10.00 - Apertura delle corti.

ore 11.00 - Raduno moto e auto d’epoca a cura della cooperativa Auxilium et Concordia.

ore 16.00 - Balli, musiche e colori della Sardegna a spasso per le corti.

ore 20.00 - Spettacolo teatrale Skabarecth a cura della Compagnia “I Barbarici Ridicoli” c/o Piazza del Rosario.

Da vedere

Casa Ladu (punto informazioni).

Chiesa Madonna del Rosario (XIII sec).

Chiesa Santa Croce (XVI sec.)

Chiesa Parrocchiale San Michele Arcangelo.

Sito Archeologico “Altare di Logula”.

Chiesa Nostra Signora di Gonare (XII sec.)

Mostra fotografica “In Sarule” a cura di Antonella Vilia c/o Casa Ladu.

Laboratori

6 e 7 settembre preparazione del pane antico nel forno a legna c/o casa Ladu, preparazione del formaggio, de sa sappa, lavorazione del tappeto, del ferro battuto, del marmo presso le corti.

7 settembre dalle 16.00 alle 19.00 Laboratorio di chitarra rivolto a tutti i ragazzi dai 6 ai 13 anni.

Il maestro Sebastiano Coi sarà a disposizione per i bambini che vogliono accostarsi allo strumento per la prima volta (servizio gratuito)

Durante le giornate del 6 e 7: Percorrendo i Murales - visita turistica del paese, delle corti e delle chiese a cura di Luca Cheri, archeologo e guida turistica (servizio gratuito). Ritrovo di partenza dalla Casa Museo.

INFO - Pour informations: Associazione Turistica Proloco di Sarule 3248269234 / 3491618984