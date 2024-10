VENERDì 26 SETTEMBRE

Ore 17:30 Inaugurazione Cortes Apertas presso Casa Cuccu Pirisi.

Ore 19:00 Degustazione prodotti tipici locali Piazza “Cumbentu” Visita alle Cortes.

Ore 18:00 Presentazione Libro Mastros de Linna Artigiani del legno, Falegnami e Carpentieri a Orani “Di Angelino Mereu”

SABATO 27 SETTEMBRE

Ore 08:00 Apertura evento 2° Campionato Regionale de “Su Mastru e Muru”.

Ore 10:00 Apertura Cortes.

Ore 10:30 Apertura mostra collettiva “Artigiani e Artisti Oranesi” sede Gruppo Folk Piazza Cumbentu (Piazza Vittorio Emanuele).

Ore 11:30 Fondazione Nivola “Ritorno a Itaca” Mostra Fotografica per le vie del centro storico, a cura della Fondazione Nivola, Visite guidate a cura del personale Geoparco S.ca.r.l. Gruppo GeoDea.

Ore 12:30 Degustazione Piatti tipici Loacali Oranesi presso i punti ristoro.

Ore 16:00 Visita alla Pinacoteca Mario Delitala presso Comune di Orani a cura del Personale Geoparco S.ca.r.l. Gruppo GeoDea.

Ore 17:30 Chiusura prima giornata evento 2° Campionato Regionale de “Su Mastru e Muru.”

Ore 19:00 Degustazione Piatti tipici Loacali Oranesi presso i punti ristoro.

DOMENICA 28 SETTEMBRE

Ore 08:00 Apertura evento 2° Campionato Regionale de “Su Mastru e Muru”.

Ore 10:00 Apertura Cortes.

Ore 10:15 Tutti in Trenino per le vie del centro Storico.

Ore 10:30 Sa Cotta de su Pane Dimostrazione della Lavorazione e degustazione presso sa Domo de sas Damas.

Ore 11:30 Visita alla Pinacoteca Mario Delitala presso Comune di Orani a cura del Personale Geoparco S.ca.r.l. Gruppo GeoDea.

Ore 12:30 Degustazione Piatti tipici Loacali Oranesi presso i punti ristoro.

Ore 13:00 Chiusura evento 2° Campionato Regionale de “Su Mastru e Muru.”

Ore 15:30 Fondazione Nivola “Ritorno a Itaca” Mostra Fotografica per le vie del centro storico, a cura della Fondazione Nivola, Visite guidate a cura del personale Geoparco S.ca.r.l. Gruppo GeoDea.

Ore 17:00 Convegno Premiazione Premiazione delle migliori opere prodotte dalle varie squadre del 2° Campionato

Regionale de “Su Mastru e Muru.”

Ore 19:00 Degustazione Piatti tipici Loacali Oranesi presso i punti ristoro.

Ore 20:00 Serata Musicale.