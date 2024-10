VENERDì 3 OTTOBRE

Ore 16.00

- Apertura cortes e domos: alla scoperta di un ricco itinerario storico-culturale ed eno-gastronomico.

Ore 17.00

- “Cocorico racconta - spettacolo di burattini” di S’Arza Teatro scrittura scenica e regia di R. Foddai - piazza Costituzione.

Ore 20.30

- Presentazione e proiezione del documentario “Prussiera: Storie di Lula e di miniera” di A. Sanna e U. Siotto - piazza Costituzione.

Dalle ore 9.00 alle 13.00

- Visite guidate a Sos Enathos, sito del Parco Geominerario, Storico e Ambientale della Sardegna, importante esempio di archeologia industriale mineraria.

SABATO 4 OTTOBRE

Ore 10.00

- Apertura cortes e domos: alla scoperta di un ricco itinerario storico-culturale ed eno-gastronomico.

Ore 10.00

- Presentazione del costume tradizionale di Lula - Domo cumonale vetza via R. Falqui.

Dalle ore 10.00 alle 12.30

- Laboratori e giochi in lingua sarda: Su Giogu de s’Arga, It’Est e Litura animada de su Cane Gonariu e su Gatu Sidore con i ragazzi della scuola primaria a cura dell’Ufficio Linguistico territoriale – Istituto S. Deledda, corso A. Gramsci.

Dalle ore 16.00 alle 18.00

- Bio Sono io “Dall’antico al moderno, dal passato al futuro, giocando con le risorse del nostro territorio” a cura di Veranu S.a.s. - Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità Julia, piazza Costituzione.

Ore 16.00

- Presentazione del costume tradizionale di Lula - Domo cumonale vetza via R. Falqui.

Dalle ore 18.30

- Esibizione itinerante per le vie del centro storico dei cori polifonici “Voches e Ammentos” di Galtellì, “Prama ‘e Seda” di Dorgali, dei tenores “San Gavino” di Oniferi, e “Supramonte” di Orgosolo e del gruppo Sos Cambales di Irgoli.

Dalle ore 8.30 alle 18.00

- Visite guidate a Sos Enathos, sito del Parco Geominerario, Storico e Ambientale della Sardegna, importante esempio di archeologia industriale mineraria.

DOMENICA 5 OTTOBRE

Ore 9.30

- Apertura cortes e domos: alla scoperta di un ricco itinerario storico-culturale ed eno-gastronomico.

Ore 10.00

- Presentazione del costume tradizionale di Lula - Domo cumonale vetza via R. Falqui.

Dalle ore 10.00

- Esibizione itinerante lungo le vie del centro storico “Gruppo Tamburini e trombettieri Sa Sartiglia” di Oristano.

Dalle ore 10.30 alle 12.30

- Bio Sono io “Dall’antico al moderno, dal passato al futuro, giocando con le risorse del nostro territorio” a cura di Veranu S.a.s. presso Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità Julia, piazza Costituzione.

Ore 16.00

- Presentazione del costume tradizionale di Lula - Domo cumonale vetza via R. Falqui.

Dalle ore 16.00

- Esibizione itinerante lungo le vie del centro storico “Gruppo Tamburini e trombettieri Sa Sartiglia” di Oristano.

Dalle ore 20.00

- “Sardegna Canta in piazza” - piazzale Loreto.

Dalle ore 8.30 alle 18.00

- Visite guidate a Sos Enathos, sito del Parco Geominerario, Storico e Ambientale della Sardegna, importante esempio di archeologia industriale mineraria.

INFO POINT

del Comune di Lula in piazzale Loreto e della Pro Loco in piazza R. Luxemburg.