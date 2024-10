VENERDì 19 SETTEMBRE

Ore 18.00 Apertura della manifestazione e illustrazione del percorso delle Cortes, delle mostre e degli itinerari storico e religioso.

Intervengono i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale - Sala Consiliare.

Ore 18.30 Inaugurazione ed apertura della mostra del costume dorgalese Casa Macciotta - Via Vittorio Emanuele.

ore 21.00 “Seguendo la tradizione... serata di balli sardi tradizionali” in piazza.

SABATO 20 E DOMENICA 21 SETTEMBRE

APERTURA CORTES

Per le intere giornate di sabato 20 e domenica 21 a partire dalle ore 10.00 gli artigiani dorgalesi daranno dimostrazione della loro maestria nella lavorazione artistica e artigianale del cuoio, nella tessitura dei tappeti, nell’intaglio del legno, nell’arte orafa della filigrana, nella tornitura e decorazione della ceramica, nella preparazione del pane e dei prodotti dolciari e gastronomici della tradizione dorgalese.

Nei punti dedicati all’accoglienza saranno inoltre a disposizione dei visitatori delle guide appositamente formate che li accompagneranno alla scoperta della storia e delle leggende del paese, seguendo percorsi e itinerari che si snodano nel centro storico di Dorgali. Vi sarà inoltre la possibilità di percorrere un itinerario religioso creato in occasione del centenario dalla nascita della Beata Maria Gabriella, la cui casa natale sarà aperta ai visitatori.

Sas Cortes aperte dalle 10.00 alle 21.30

Corte de sos Monnes “Achende zoicas e pistitzone”, il chiacchierino da ieri a oggi: gioielli tipici della tradizione dorgalese. Produzione e

lavorazione della farina per fare su pistitzone. Cucinare su pistitzone, a cura del Ristorante Sant’Elene. Esposizione di coltelleria artigianale

Corte Palitta Produzione artigianale, vendita e degustazione di lardo stagionato in conche di marmo a cura di Mario Dettori. Volare è come nuotare nel blu del cielo... presentazione attrezzature, foto e video realizzati nel territorio durante i voli in parapendio a cura dell’ASD Sarduinbolu. Expo arredi, giochi e complementi in legno della Bottega Artigiana Antikarredo di Nanni Sale.

Corte di via V. Emanuele Lavorazione e cottura dei pani tipici a cura dell’Azienda agricola di Gianni Mereu.

Corte zia Tutedda Creta Carta Colore: esposizione di collages, ceramiche e sculture di Silvana Gometz, Piergiorgio Gometz e Sara Mura.

Corte di via Angioi “S’aranzada ‘e su battisare”: i dolci del battesimo a cura della “Pasticceria Antiche Tradizioni” di Ruiu Caterina.

Casa Murgia “La bellezza è Bio”: lavorazione e produzione di saponi per la cura della persona della casa con materie prime naturali e reperibili nel territorio. “L’arte del cucito: creazioni di Francesca”.

Corte Sotgia Secci Artigian Art: esposizione di lavori in legno intagliato, rosinite e pintapani, oggetti antichi in miniatura e lavori di intreccio in salice e giunco.

Corte S’Iscaledda Le proprietà de “Sa Pompìa”: dalla canditura alla cosmesi a cura di Elisa e Mafalda Onesto.

Corte Fancello “Tritzas e jocos de casu: lavorazione del formaggio vaccino a pasta filata” a cura dell’Agriturismo Agripaules.

Corte di via Mannu “Stone Age: arredamenti in pietra”a cura di Alessandro Tendas Mele. “Ars manuum: Fimo e Creazioni d’Arte di Marta e Valeria”.

Casa Carboni “Jocos de casu: lavorazione di prodotti caseari” a cura dell’Agriturismo Su Tiresi.

Corte di via della Pace “Lasciati incantare dalla magia delle Janas: vieni a scoprire la loro storia!” Oggetti e gioielli in pietre dure lavorate a mano a cura di Fabiana Giaccu. Mostra fotografica: “Le Domus de janas”. Degustazione prodotti