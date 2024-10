SABATO 6 SETTEMBRE

Ore 9.00 - Apertura delle corti. Degustazione prodotti tipici - esposizione artigianato locale. (L’Associazione Ilos di Lula dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presenterà all’interno delle Cortes “Ammentos”).

Ore 10.00 - “in giro per cantine“ con partenza da Sa Chintina de Tziu Tineddu Via F. Buffoni.

Ore 10.00 - Lab. Terrapintada, V. Brig. Sassari: Apertura mostra Chairamica, Rinascita di una sedia, a cura di Terrapintada.

Dalle 10.00 alle 20.00 - Casa Calvisi, via G. Mameli, “Sul film della memoria” proiezione di cortometraggi.

Dalle ore 10.00 - Animazione per bambini.

Ore 11.00 - Esibizione dei gruppi di canto a Tenore.

Ore 16.00 - Museo del Canto a Tenore: Laboratorio di Canto a Tenore, a cura del Tenore Mialinu Pira.

Ore 17.00 - P.zza Cadone: esibizione di balli, a cura del gruppo folk Su Meraculu.

IL MIRACOLO DELLA CORSA, 9° edizione, a cura del Circolo Amatori Podistico Nuoro:

Ore 18.00 - Corsa dei bambini (lungo il corso Vittorio Veneto).

Ore 18.30 - Corsa degli adulti (per le vie del centro storico).

Ore 18.00 - Hotel Su Lithu, Loc. Sa Pineta: conferenza “S’accabadora e i riti curativi e magici della tradizione popolare”, a cura di Dolores Turchi e Natalino Piras.

Ore 18.30 - Esibizione dei gruppi di canto a Tenore.

Ore 19.00 - Chintina de Tziu Tineddu, via F. Buffoni: assaggi, musica acustica e letture di testi.

Ore 20.00 - Esibizione di balli, a cura del gruppo folk Sa Bitha.

Ore 22.00 - Nelle vie del corso: concerti di gruppi musicali e band.

DOMENICA 7 SETTEMBRE

Ore 9.00 - Apertura delle corti: degustazione prodotti tipici, esposizione artigianato locale. (L’Associazione Ilos di Lula per tutta la giornata presenterà all’interno delle Cortes “Ammentos”).

Ore 10.00 - Animazione per bambini.

Dalle 10.00 alle 20.00 - Casa Calvisi, via G. Mameli, “Sul film della memoria” proiezione di cortometraggi.

Ore 10.30 - Lab. Terrapintada, via Brigata Sassari: Trame di parole sonore, spettacolo teatrale di e con Rita Atzeni (testi e voce) e Romana Motzo (clarinetto).

Ore 11.00 - Esibizione dei Tenores locali.

Ore 17.00 - Proiezione del cortometraggio Bos Contamus a Bitzi, a cura dell’ULS della Provincia di Nuoro e dei Servizi Linguistici Territorali e della Biblioteca Comunale.

Ore 17.30 - Esibizione dei gruppi di canto a Tenore.

Ore 18.00 - Piazza Cadone: esibizione di balli, a cura del gruppo folk Su Meraculu.

Ore 19.00 - “S’Isposu”, a cura del Gruppo Folk Sa Bitha.

Ore 20.30 - Rappresentazione teatrale, a cura dell’Associazione Sinnos.

Dalle ore 22.00 - Nelle vie del corso: concerti di gruppi musicali e band.

Laboratori e Rappresentazioni

(Giornate, orari e location sono indicati nella cartina che verrà distribuita durante la manifestazione presso l'Info Point)

- Cantina de Anzeledda ‘e Billia, V. Gorizia: ''…Vinificazione in bianco'' dimostrazione sulla produzione del vino bianco, con iragazzi della 3a classe - scuola di 1° grado e la 3a del Liceo Scientifico M. Pira.

- A cura del Cinema Ariston e Museo MAN Nuoro, Via Deffenu: ''…Dietro il grande schermo'' Laboratorio sul cinema in pellicola.

- Corte de Zia Manzela e Tatana Iscanu, V. Mazzini: Recamos de issalos de seta e fruntzas in mustra, laboratorio per impararea intessere frange per scialli, con P. Pala pro Jangany (Madagascar).

- Domo de Mastra Boedda e Ginotto, V. Trento: Lavorazione de sas piritas e della pasta fatta a mano, di V. Sanna e G. Caria.

- Laboratorio Su Leorminu, c/o Scuola Elementare, Via Minerva: Laboratorio di ceramica con i ragazzi diversamente abili.

- Laboratorio Terrapintada, V. Brigata Sassari: Ceramica per bambini ''Lascia un'impronta su questa terra''.

- Museo del Canto a Tenore: Laboratorio di canto a Tenore per adulti, a cura del Tenore Mialinu Pira.

- Rappresentazione de ''Sa vaina de s'istègliu'', trasformazione e produzione del formaggio, del casaro Irdoca.

- Rappresentazione della ferratura del cavallo.

- Sa Corte de Gen