Nel paese dei “Thurpos” il fascino di un percorso all'insegna del folklore, della cultura, del gusto e delle tradizioni. Le antiche case, gli antichi mestieri, gli antichi sapori in un itinerario che regalerà suggestioni e sensazioni uniche.

L’appuntamento con Autunno in Barbagia a Orotelli è per sabato 5 e domenica 6 ottobre. Un fine settimana alla scoperta della storia e della vita quotidiana degli orotellesi. Il centro barbaricino, a circa 22 chilometri da Nuoro, aprirà, infatti, le porte di 36 “domos” per mostrare ai turisti e visitatori “sas Fainas de ichinadu", i mestieri del rione.

“Il termine Faina, dal catalano Feina=lavoro, in Sardegna indica il fare, le faccende, il lavoro. La storia di Orotelli è legata in particolare al lavoro agricolo e pastorale e a sas fainas delle massaie: ecco perché – spiega la Pro loco di Orotelli impegnata nell’organizzazione - vogliamo farvi diventare protagonisti delle nostre Fainas, coinvolgendovi nei vari laboratori esperienziali”.

Per due giorni i visitatori potranno compiere un salto nel tempo: partecipare attivamente al laboratorio esperienziale lavorazione legno e del sughero, al laboratorio della vestizione delle maschere de “Sos Thurpos e de S'Eritaju”, alla lavorazione “de su Pistiddu” dolci tipici di Orotelli, al laboratorio esperienziale de su pane vresa e della produzione del formaggio.

Ma non solo. Si potrà assistere alla dimostrazione e produzione di altri prodotti tipici, quali su pane lentu, cocones de patata, cocones chin berdas, pane uttiadu e casadinas; all’esibizione lungo le vie del centro storico della maschera del carnevale, “Sos thurpos”, uomini-animali ciechi e all’esibizione dei campanari.

- Ore 9:00: Saluti del Sindaco e illustrazione della manifestazione a cura dell'Associazione Turistica Pro Loco Orotelli. Inaugurazione Domos presso il Centro Polivalente Franco Pintus;

- Ore 10:00: Apertura Domos, laboratori agroalimentari e manifatturieri e mostre

- Ore 10:30: Nella Piazza Puttu 'e Lendine bardatura del giogo dei buoi che in seguito percorrerà le vie del centro storico;

- Dalle ore 11:00 e per tutta la giornata:

- lavorazione de Su Pane Vresa e de Su Pistiddu (dolce tipico orotellese)

- Produzione del formaggio

- Lavorazione dei materiali della tradizione

- Ore 12:00: Esibizione dei campanari locali presso il campanile della chiesa di San Giovanni Battista;

- Ore 15:00: Potrete provare l'emozione di essere unu Eritaju simbolo di prosperità, oppure unu Thurpu indossando Su Gabbanu, cospargendovi il viso con Su Tintieddu per rivivere insieme alcuni dei riti propiziatori pagani e precristiani più suggestivi del Carnevale Barbaricino;

- Ore 16:00: Nella Piazza Puttu'e Lendine bardatura del giogo dei buoi che in seguito percorrerà le vie del centro storico;

- Ore 20:00 Piero Marras in concerto.

In occasione dell'evento "Le Giornate di italia Romanica" ed in collaborazione con la Fondazione Sardegna Isola del Romanico, sarà possibile visitare la chiesa Romanica ed il campanile dedicati al Santo Patrono San Giovanni Battista. Alle ore 10:00 ed alle ore 15:00 sarà possibile partecipare alle visite guidate.

- Ore 9:00: Apertura Domos. laboratori agroalimentari e manifatturieri e mostre;

- Ore 10:30: Nella Piazza Puttu 'e Lendine bardatura del giogo dei buoi che in seguito percorrerà le vie del centro storico;

- Dalle ore 11:00 e per tutta la giornata:

lavorazione de Su Pane Vresa e de Su Pistiddu (dolce tipico orotellese);

Produzione del formaggio;

Lavorazione dei materiali della tradizione

- Ore 11:00: Potrete provare l'emozione di essere unu Eritaju simbolo di prosperità, oppure unu Thurpu indossando Su Gabbanu, cospargendovi il viso con Su Tintieddu per rivivere insieme alcuni dei riti propiziatori pagani e precristiani più suggestivi del Carnevale Barbaricino;

- Ore 12:00: Esibizione dei campanari locali presso il campanile della chiesa di San Giovanni Battista;

- Ore 15:00: Sfilata della maschera etcnica Thurpos di Orotelli a cura dell'Associazione Machere Etcniche Thurpos e del Gruppo Thurpeddos Pro Loco. Una voce narrante descriverà la maschera tradizionale e racconterà al pubblico tutti i riti che Sos Thurpos compiono durante la loro esibizione

- Ore 17:00: Piazza Su Palu, festa finale con i balli tradizionali animati dal Gruppo Folk Orotelli, dall'organettista Davide Ledda, dalla chitarra di Fabrizio Bandinu e dalle voci di Gian Michele Lai e Giovanni Magrini;

- Ore 21:00: Chiusura Domos

