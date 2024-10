La Regione Lombardia presenterà opposizione ai ricorsi promossi dalla Puglia e dalla Sardegna alla Corte Costituzionale contro il presidente del Consiglio contestando "l'illegittimità costituzionale" della legge sull'autonomia differenziata e chiedendone l'annullamento.

I Consigli regionali di Puglia e Sardegna, insieme a Emilia-Romagna, Toscana e Campania, hanno inoltre dato il via libera alla richiesta di referendum contro l'autonomia.

Quello votato oggi dalla giunta è "un atto a tutela della Lombardia e dei lombardi contro chi - spiegano il presidente della Regione Attilio Fontana e il sottosegretario lombardo all'Autonomia Mauro Piazza - vuole impedirci di porre in essere quanto previsto dalla Costituzione".

Come Lombardia "non vogliamo sostituirci al governo, che certamente saprà far valere le proprie ragioni - concludono - ma non possiamo accettare che altre Regioni cerchino di danneggiarci in un percorso legittimo e che consentirà alla Lombardia di correre ancora più veloce assumendosi le proprie responsabilità".