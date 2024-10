L’Autodromo Franco di Suni di Mores, in provincia di Sassari, è uno dei circuiti più importanti a livello nazionale, e pur essendo una struttura piuttosto “giovane”, è stata infatti inaugurata nel 2003, ha già ospitato numerose ed importanti gare.

L’appuntamento fissato per il prossimo settembre, tuttavia, è davvero particolare e merita di essere presentato, anche in considerazione del fatto che, nell’occasione, gli appassionati non si limiteranno ad accomodarsi sugli spalti, ma potranno scendere in pista – è proprio il caso di dire – ed essere protagonisti.

Il sogno di guidare una Ferrari diventa alla portata di tutti

Quest’evento così speciale è stato organizzato da We Can Race, anch’esso un brand piuttosto giovane, ma che ha già saputo costruirsi un certo blasone.

Consapevoli del fatto che tantissime persone sognano di guidare una Ferrari, o anche auto di analogo livello, i fondatori di quest’azienda hanno sposato una mission molto particolare: fare in modo che questo sogno divenga alla portata di chiunque.

Proprio per tale finalità, We Can Race si è dotata decine di auto “da urlo”, tra cui figurano molti dei più recenti modelli Ferrari, dalla Portofino alla F8 Tributo, dalla 488 GTB alla 812 Superfast, le quali vengono messe a disposizione nell’ambito di una serie di eventi itineranti organizzati presso i più importanti circuiti d’Italia.

Nei giorni 26, 27 e 28 settembre, appunto, l’evento We Can Race farà tappa in Sardegna, presso l’Autodromo di Mores, e questa sarà senz’altro un’occasione da non perdere per i tanti appassionati di motori e di belle auto dell’isola.

Ma se si volesse partecipare, cosa bisogna fare? Andiamo a scoprirlo.

Guida prenotabile e personalizzabile direttamente online

L’acquisto di quest’esperienza così speciale può essere effettuato direttamente online, sul sito Internet ufficiale di We Can Race, facendo riferimento, in questo caso, alla pagina dedicata all’Autodromo di Mores.

Sulla stessa pagina è possibile visionare tutte le meravigliose auto che verranno messe a disposizione e scegliere quella con cui si andrà ad effettuare la guida; i prezzi, come si può notare, sono del tutto accessibili, dunque non si tratta affatto di un servizio appannaggio di pochi.

Con pochi semplici click è possibile effettuare una serie di personalizzazioni, come ad esempio l’ottenimento di un cofanetto regalo: la guida di una Ferrari su pista, infatti, non deve necessariamente essere acquistata per sé, anzi può essere una splendida idea per un originalissimo regalo esperienziale.

Un'esperienza adrenalinica, ma anche assolutamente sicura

Guidare una Ferrari su pista, ovviamente, non è come guidare la propria auto su strada, ma anche chi non si è mai messo alla guida di una vettura così potente può vivere quest’esperienza all’insegna della massima sicurezza: da questo punto di vista, infatti, l’organizzazione è estremamente attenta e scrupolosa.

A bordo del veicolo, anzitutto, si è affiancati da un istruttore, pronto ad intervenire per qualsiasi necessità e a offrire tutto il supporto necessario, prima della guida, inoltre, We Can Race tiene con i propri esperti un briefing preliminare in cui vengono fornite delle indicazioni utili relative alla vettura scelta e al comportamento da tenere a guida in corso.

Le guide si tengono sempre con pista in esclusiva, e questo è un aspetto di assoluta importanza, inoltre tutti i circuiti presso cui We Can Race organizza i suoi eventi rispondono a requisiti di sicurezza molto rigorosi, si tratta d’altronde si strutture che ospitano abitualmente fior di competizioni.

E se si dovesse causare un danno al veicolo? Anche da questo punto di vista, nessun problema: i clienti sono sempre coperti non solo da polizza di Responsabilità Civile, ma anche da una polizza Kasko.