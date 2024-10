«Perché la lingua sarda è ancora clandestina?» è stata la domanda che il candidato alla Presidenza della Regione, Andrea Murgia, ha posto durante il dibattito che si è tenuto presso il Palazzo della Scuola di Villanova Monteleone.

Un incontro, moderato da Gianfranca Pirisi, in cui sono stati presentati i candidati e le candidate della lista della circoscrizione di Sassari di AutodetermiNatzione: Andrea Faedda, Angelo Fancellu, Nicola Franca, Francesca Frigau, Natacha Lampis, Simone Maulu, Marina Piras, Elia Puddu, Angelo Sini, Caterina Tani, Maria Maddalena Uneddu e Maria Franca Uras.

«Superare questa clandestinità didattica è una delle battaglie inserite nel programma – ha proseguito Murgia – insieme a quella per la valorizzazione dell’immenso patrimonio archeologico dell’Isola».

Tra i temi trattati anche quello legato allo spopolamento. «Per noi – ha aggiunto lo stesso Murgia – la soluzione è puntare sullo sviluppo rurale. Politica è raccogliere, raccontare ma anche realizzare. Il nostro progetto scritto a cento mani deve diventare quello della Sardegna e, se non sarà questa volta, continueremo a battagliare in futuro. Abbiamo messo passione e competenza. Testa, gambe e cuore in Sardegna. Perché raccontiamo la nostra Terra con il cuore, ma dobbiamo averla nella testa. Dicono che il mondo indipendentista sia sempre diviso, noi abbiamo invece una lista unica che unisce sei sigle, una aggregazione che prima non esisteva. Allargheremo questo mondo».

All’incontro Ha partecipato anche il sindaco di Villanova Monteleone, Quirico Meloni.