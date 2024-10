Drammatico incidente nel pomeriggio fra Santadi e Villaperuccio, dove è morto un agente della forestale, Michele Murenu, 24enne di Assemini.

Per cause ancora da accertare, l'auto di servizio sulla quale il giovane viaggiava con una collega si è ribaltata mentre i due si dirigevano verso un incendio divampato nel territorio di Villaperuccio.

Il 24enne è stato trasferito con l'elisoccorso all'ospedale Brotzu in gravissime condizioni. Inutili i tentativi di salvargli la vita, per il ragazzo non c'è stato niente da fare.

Soccorsa anche la collega, rimasta incastrata nell'abitacolo ma fortunatamente non grave.