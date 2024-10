Questa notte, intorno alle 4.30, i carabinieri della Stazione di Suelli con un equipaggio del Radiomobile della Compagnia di Dolianova sono intervenuti a Ortacesus per un incidente avvenuto in via Kennedy.

Una Opel Corsa, guidata da un 18enne di Barrali con a bordo due coetanei e compaesani del giovane, un ragazzo e una ragazza, ha sbandato paurosamente andando a ribaltarsi sul fianco sinistro. Sul posto è intervenuta anche una squadra dei Vigili del Fuoco del distretto di Mandas che ha provveduto a estrarre il ragazzo e affidarlo alle cure dei sanitari del 118 che lo hanno poi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale SS. Trinità di Cagliari per accertamenti. Gli altri due ragazzi sono rimasti illesi.

Il giovane conducente dell’auto è stato sottoposto ad accertamento alcolemico con etilometro in dotazione all’equipaggio radiomobile, risultando positivo con un tasso alcolico pari a 0,92 g/l. La patente di guida gli è stata ritirata e verrà denunciato per guida in stato di ebbrezza.