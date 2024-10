La squadra 9A del distaccamento dei Vigili del fuoco di Siniscola è intervenuta durante la scorsa notte , verso le 3:40, a Torpè , in via San Michele, per l' incendio di due auto : una Mini e una Honda Civic, alimentate a benzina.

La Mini è andata completamente distrutta mentre l'altra vettura è stata danneggiata nella parte posteriore.

I pompieri hanno provveduto all'estinzione del rogo e alla messa in sicurezza dell'area. Successivamente hanno avviato le indagini della PG per ricostruire la possibile causa dell'incendio, sulla cui origine dolosa gravava un mezzo di accelerante liquido, ma non vi sarebbero molti dubbi.

Sul posto erano presenti anche i Carabinieri di Torpè.